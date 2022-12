Civile ukrainere testes til den yderste grænse i den udmarvende kuldekrig, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, har indledt mod dem ved de seneste godt to måneder at have ladet hundredvis af missiler regne ned over ukrainske byer for målrettet at smadre infrastruktur, hvormed millioner i dag lever stort set uden varme, strøm og vand.