800 turister har været fanget ved Machu Picchu siden tirsdag

I stedet blev han anklaget for højforræderi og anholdt, da han var på vej til den mexicanske ambassade for at søge tilflugt.

Dina Boluarte, der var Castillos vicepræsident, blev hurtigt taget i ed som hans afløser.

Boluarte har haft svært ved at dæmpe spændingerne, også selv om hun har foreslået at fremrykke det næste parlamentsvalg fra 2026 til december 2023.

Onsdag aften skrev det danske udenrigsministerium på sin hjemmeside, at al trafik til og fra lufthavnen i Cusco samt jernbanenettet til og fra Machu Picchu er lukket. Også lufthavnen i Arequipa er lukket.

Samtidig oplyses det, at kørsel til og fra det sydlige Peru til Lima fortsat er vanskeligt på grund af lukkede veje.

- Undgå at bevæge dig ud på hovedvejene, hvis du opholder dig i en større by, hvor du ellers føler dig tryg og har mulighed for indlogering, skriver Udenrigsministeriet.