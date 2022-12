FN-lande har smidt Iran ud af kvindekommission

29 lande stemte for, 8 stemte imod, og 16 lande undlod at stemme. Blandt de lande, der stemte for at beholde Iran i kommissionen, er Rusland og Kina.

- Dette er en sejr for iranske revolutionære, der har stået over for pistoler og kugler, mens de kæmper mod denne stat med kønsapartheid, skriver den iranske journalist og kvinderettighedsaktivist Masih Alinejad, der bor i USA, på Twitter.

Siden september har der været store demonstrationer i Iran. Demonstrationerne begyndte, efter at den 22-årige kvinde Mahsa Amini døde i det iranske moralpolitis varetægt.