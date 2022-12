Protester har fået Peru til at suspendere forsamlingsfriheden

Peru blev i sidste uge kastet ud i en krise, da daværende præsident Castillo forsøgte at opløse Kongressen og styre via et dekret.

I stedet blev han anklaget for højforræderi og anholdt, da han var på vej til den mexicanske ambassade for at søge tilflugt.

Dina Boluarte, der var Castillos vicepræsident, blev hurtigt taget i ed som hans afløser.

Boluarte har haft svært ved at dæmpe spændingerne, også selv om hun har foreslået at fremrykke det næste parlamentsvalg fra 2026 til december 2023.

Onsdag i sidste uge besluttede en dommer, at 53-årige Pedro Castillo skulle fængsles i syv dage, hvormed han efter planen skulle løslades onsdag.

Men sent tirsdag aften indgav anklagemyndigheden en anmodning om at holde Castillo varetægtsfængslet i 18 måneder.