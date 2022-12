Erdogan-rival kalder politisk udelukkelse i strid med loven

Både fængselsdommen og udelukkelsen fra politik ventes at skulle for en appeldomstol.

Borgmesteren er blevet dømt for fornærmende udtalelser, som han kom med efter at have vundet et lokalvalg i Istanbul i 2019.

Urobetjente var ifølge Reuters på plads ved retsbygningen, da dommen blev afsagt.

Men Imamoglu fortsatte sit arbejde som normalt og anerkendte ikke dommen.

I en tale ved det kommunale hovedkvarter sagde Imamoglu til tusindvis af støtter, at dommen var ”klart i strid med loven” og ”beviste, at der ikke er nogen retfærdighed i dagens Tyrkiet”.