Bosnien-Hercegovina får status af EU-kandidatland. Det bekræfter EU-lande på et ministermøde tirsdag i Bruxelles. Dermed åbnes der for, at i alt otte lande vil have status som kandidater til medlemskab.

Beslutningen skal endeligt bekræftes på et topmøde for EU-landenes stats- og regeringsledere senere i denne uge. Det anses dog som en formalitet, efter at alle EU-landene har nikket til beslutningen tirsdag.