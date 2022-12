Kritikken bliver stadig hårdere af Emmanuel Macron for at sende modstridende og forvirrende signaler om Frankrigs strategi over for Vladimir Putin og blodbadet i Ukraine.

Den franske præsident, der to gange før krigen modtog Putin i Frankrig, og som to uger før invasionen blev ydmyget af samme Putin ved et fem meter langt bord i Kreml, vakte forleden igen opsigt med udtalelser om, at Rusland som del af en fredsløsning skal have sikkerhedsgarantier.