Bolsonaro-støtter forsøgte storm på politi-hovedkvarter

Det sker efter måneder med beskyldninger fra Jair Bolsonaro, om at Brasiliens valgsystem er sårbart over for snyd og svindel. Bolsonaro har hverken formelt accepteret nederlaget eller sagt, at han vil blokere magtoverførslen til Lula.

Flere af hans tilhængere har dog vist tendens til sidstnævnte.

Hundredvis samledes uden for hans hjem mandag eftermiddag med skilte, som opfordrede til ”militær indgriben”.

- Der kommer ikke til at være en indvielse (af Lula som præsident, red), sagde en af de fremmødte, José Trinidade på 58 år.

- Bolsonaro blev genvalgt, men de stjal det (resultatet, red.). Så det er kun hæren, som kan få orden på tingene.

Beskyldningerne om, at der var svindel involveret i det brasilianske præsidentvalg trækker paralleller til det amerikanske præsidentvalg i 2020, hvor den daværende præsident, Donald Trump, gentagne gange kom med beskyldninger om svindel.