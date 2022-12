Elon Musk har sløjfet Twitters sikkerhedsråd med kort varsel

- Vores arbejde med at gøre Twitter til et sikkert og informativt sted kommer til at gå hurtigere og være mere aggressivt end før, og vi vil fortsat byde jeres idéer til, hvordan man kan nå dette mål velkomne, lyder det i e-mailen, der er signeret ”Twitter”.

Tillids- og sikkerhedsrådet arbejdede på frivillig basis og skulle hjælpe Twitter med at bekæmpe chikane og had på det sociale medie. Det havde dog ingen magt til at træffe beslutninger på Twitters vegne og var ikke involveret i enkeltsager om indhold på platformen.

Da Musk i oktober overtog ejerskabet af Twitter, sagde han, at han ville danne et nyt råd til moderation af indholdet på Twitter.

Det er dog ikke blevet til noget.