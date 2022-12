Seks personer - herunder to politifolk i 20’erne - er døde i en skudveksling i den australske delstat Queensland mandag.

Det oplyser politiet i delstaten ifølge nyhedsbureauet AFP.

Drabet på de to politifolk omtales af formanden for politiets fagforening som en ”henrettelse”.

- At vide, at de ikke længere er med os, efter hvad der var en ubarmhjertig, kalkuleret og målrettet likvidering af vores kolleger og elskede tydeliggør den meget ægte risiko, vi står over for hver dag, siger Ian Leavers til det australske public service-medie ABC.