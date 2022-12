Berygtet kryptobaron anholdt i Bahamas efter kryptokollaps

Kilderne oplyser videre, at Sam Bankman-Fried havde overført for omkring 72 milliarder kroner af kunders midler til sit selskab Alameda Research, som leverer finansielle ydelser.

11. november søgte FTX konkursbeskyttelse i USA. Bankman-Fried gik af som administrerende direktør, og FTX indsatte i stedet John J. Ray III i jobbet.

I en række interviews og offentlige optrædener har Bankman-Fried siden erkendt, at der er lavet ”risikovurderingsmæssige fejl”, men han har afvist, at der skulle være tale om svindel.

- Jeg har aldrig nogensinde forsøgt at svindle, sagde han i et interview på en konference arrangeret af den amerikanske avis New York Times 30. november.

Han tilføjede i den forbindelse, at han ikke mener, at han har ansvaret for nogen kriminelle handlinger.