Hotel med mange kinesiske gæster er angrebet i Kabul

Angrebet er afsluttet, og ingen udlændinge er blevet dræbt. To er dog kommet til skade efter at have forsøgt at flygte ved at hoppe ud fra en altan.

Indbyggere i området har ifølge Reuters meldt om, at de hørte en voldsom eksplosion efterfulgt af skudsalver.

Ifølge et hospital i nærheden er 21 kommet til skade.

- Indtil videre har vi modtaget 21 tilskadekomne. Tre var allerede døde, da de ankom, skriver en italiensk ngo, der står for driften af et hospital i Kabul.

Angrebet fandt sted omkring klokken 14.30 lokal tid, oplyser talsmanden Khalid Zadran fra politiet i den afghanske hovedstad.