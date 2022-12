Nye EU-sanktioner skal hindre Ruslands droneproduktion

EU’s udenrigschef, Josep Borrell, havde håbet, at udenrigsministrene allerede mandag morgen ville blive enige om sanktionspakken. Men det skete ikke. Derfor fortsætter forhandlingerne mandag.

Jeppe Kofod ønsker dog ikke at gå ind i, hvad der skiller EU-landene.

- Jeg vil ikke gå ind i indholdet. Men vi kan se, at der ligger en substantiel niende sanktionspakke på bordet. Og Danmark har hele vejen gået ind i det her med ønsket om at få vedtaget de stærkest mulige sanktioner mod Putin, siger Jeppe Kofod.

Hvis ikke udenrigsministrene kan blive enige på deres møde mandag, ventes sagen i første omgang at gå videre til EU-ambassadørerne, der mødes mandag aften, inden ministrene igen samles tirsdag for at forberede det kommende EU-topmøde.