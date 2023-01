09/01/2023 KL. 06:00

For abonnenter

Midt i Europa ligger et paradis for russiske spioner

I Viktor Orbáns Ungarn har russiske spioner frie tøjler, og deres europæiske ”hovedsæde” er et spahotel nær Balatonsøen. For nylig gik det dog galt for en russisk spion, der blev anholdt med et usb-stik oppe i endetarmen. Vi har besøgt spionbyen Hévíz for at blive klogere på Putins hemmelige agenter, når de navigerer i underverdenen mellem øst og vest.