23/01/2023 KL. 15:00

For abonnenter

Manden, der opfandt stress, arbejdede i døgndrift og døde, før den blev en folkesygdom

WHO kalder stress for det 21. århundredes værste sundhedsepidemi, og i Danmark lider næsten en halv million mennesker af alvorlig stress hver eneste dag. Men hvad er stress, og hvem var videnskabsmanden Hans Selye, der opfandt begrebet? Vi tegner et portræt af 100 års stressforskning.