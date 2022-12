EU nærmer sig niende sanktionspakke mod Rusland

EU-landene nærmer sig en niende sanktionspakke vendt mod Rusland. Men der er fortsat områder, man ikke er enige om. Det siger EU’s udenrigschef, Josep Borrell, forud for et møde for EU-landenes udenrigsministre mandag.

- Jeg troede, at vi her til morgen var klar til at give grønt lys. Men det er stadig ikke tilfældet. Måske vil vi være det ved slutningen af dagen. Men der er nogle spørgsmål, vi skal blive enige om, siger Josep Borrell.