Den 21. december 1988 blev alle 259 ombordværende på Pan Am flyet nummer 103 dræbt, da jumbojetten efter en bombeeksplosion i lastrummet styrtede ned i den skotske landsby Lockerbie, hvor yderligere 11 lokale mistede livet.

Flere års jagt

Foreløbig melder historien intet om, hvad de amerikanske myndigheder gjorde for at få de libyske myndigheder til at slippe Masud. Men forud for udleveringen er gået flere års jagt på at fange en af de hovedmistænkte i katastrofen, som de libyske myndigheder længe nægtede eksistensen af.