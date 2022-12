Peruanske demonstranter kræver fængslet ekspræsident løsladt

Demonstranterne kræver en national strejke, et nyt valg, og de vil også have den tidligere præsident Pedro Castillo løsladt.

Onsdag afsatte den lovgivende forsamling i Peru præsident Castillo, efter at han forsøgte at opløse landets kongres og regere via et dekret.

Castillo blev anholdt, kort tid efter at han var blevet afsat, men nu kræver demonstranter altså, at han bliver løsladt.

Han var på vej til den mexicanske ambassade for at søge asyl, da han blev anholdt.

Han anklages for at planlægge et oprør.