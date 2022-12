Guvernør: Mange dræbt i angreb mod Wagner-gruppens hovedkvarter

Det russiske nyhedsbureau Tass skriver, at en eksplosion lørdag ødelagde et hotel i Kadiivka, der var lukket.

Også lokale embedsmænd i Luhansk siger ifølge netavisen Kyiv Independent, at hotellet har været lukket i noget tid.

Wagner-gruppen er et privat militærfirma, der sender sine soldater ud for at kæmpe rundt om i verden.

Gruppen er aktiv i Ukraine og har tidligere også opereret i Syrien og flere afrikanske lande.

Wagner-gruppen er gentagne gange anklaget for krigsforbrydelser.