Rumkapsel er tilbage på Jorden efter tur rundt om Månen

Målet med missionen var blandt andet at tjekke, at systemerne for månemissioner virker.

Det er 50 år siden, at der senest har været mennesker på den grå planet.

Men USA har planer om igen at sende astronauter dertil.

Denne gang var missionen ubemandet. Men det er planen, at der i de kommende år skal følge to missioner, hvor ”Orion” vil være bemandet.

I 2024 flyver ”Orion” efter planen med mandskab om bord tæt forbi Månen og vender derefter tilbage til Jorden.

I 2025 lander der efter planen mennesker på selve Månen.