Britiske læger lovpriser ny vellykket kræftbehandling

I behandlingen ændres ”bogstaver” i DNA-koden, så instruktioner om specifikke proteiner også ændres.

Forskere på Great Ormond Street Hospital og på Londons University College har været med til at udvikle brugen af ”baseediterede” T-celler til brug i behandlingen af B-celle-leukæmi i 2015.

For at behandle andre former for leukæmi måtte forskerne blandt andet finde en løsning på, at T-celler, der skulle genkende og angribe kræftceller, dræbte hinanden.

En lang række ændringer af DNA var nødvendig for at få disse celler til at gå efter cancerceller, uden at de skadede hinanden.