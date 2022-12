Peru har fået ny regering under store protester

Hun har i de seneste tre dage forhandlet med de konservative partier, der sidder på flertallet i parlamentet. Hendes egen venstrefløj har nægtet at indgå i hendes regering, efter Castillo blev afsat.

Boluarte har sagt, at hun har tænkt sig at blive siddende på posten frem til 2026. Men der vil være et vist pres på hende for at udskrive nyvalg - en mulighed, som hun da heller ikke kunne udelukke fredag.