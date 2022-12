Putin truer med at mindske Ruslands olieproduktion

Ruslands præsident, Vladimir Putin, truer med at mindske olieproduktionen, efter at en række vestlige lande er blevet enige om at indføre et prisloft på 60 dollar for en tønde russisk olie.

Det siger han ifølge Reuters på et pressemøde under et topmøde i Kirgisistan.

Han kalder det vestlige prisloft ”dumt” og siger, at Rusland ikke vil sælge olie til de lande, der støtter prisloftet.