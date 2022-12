28/12/2022 KL. 19:30

For abonnenter

Dansk svinefarm i Ukraine: »Sagt på jysk ser det godt ud …«

For 11 måneder siden udtænkte de nødplaner eller troede slet ikke på Putins invasion. Siden har danske virksomheder i Ukraine på godt og ondt levet med, tilpasset sig og mærket krigen helt tæt på. Men for en danskejet svinefarm har krigen overraskende været god for omsætningen.