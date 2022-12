Kulsort "black friday" for dansk virksomhed i Ukraine

Det er et verdenskendt koncept, der drejer sig om business, handel og profit. Årets universelt set mest travle shoppedag. Men for administrerende direktør Peter Mejer-Rasmussen tog black friday, der i år faldt den 25. november, en helt ny drejning. I hvert fald som erhvervsdrivende i spidsen for On Site Company, der ligger i det krigsramte Ukraine.