Dommer varetægtsfængsler Perus ekspræsident i syv dage

Fra flere sider beskyldes han for at have forsøgt et statskup. Den anklage kom blandt andet fra præsidenten for Perus forfatningsdomstol.

Det skete få timer inden, at parlamentet skulle stemme om at indlede en rigsretssag mod ham.

I stedet blev Castillo sat i arresten og hans vicepræsident, Dina Boluarte, indsat som hans afløser. Hun skal efter planen sidde på posten i resten af embedsperioden frem til juli 2026.

Boluarte er torsdag kommet under pres for at få den politiske krise under kontrol og skabe ro i landet.