Iran udfører første kendte henrettelse af demonstrant

Basiji er en paramilitær milits, der er med til at slå ned på protesterne.

Torsdagens henrettelse er den første offentligt kendte under de demonstrationer, der i snart tre måneder har præget Iran.

Mange demonstranter - mindst 300 ifølge FN - er blevet dræbt af iranske sikkerhedsstyrker i voldelige sammenstød under protesterne.

En talsmand fra det iranske retsvæsen meddelte tirsdag, at yderligere fem personer er blevet dømt til døden. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. De fem er dømt for at have dræbt en sikkerhedsvagt fra Basiji.