Guatemalas tidligere præsident skal 16 år i fængsel for svindel

Han har siddet fængslet de seneste syv år, mens han ventede på en dom.

Pérez og Baldetti stod anklaget for at lede et toldsvindelnetværk, der stjal omkring 3,5 millioner dollar fra staten, mens de havde magten.

Efterforskerne mener, at de to stod i spidsen for ordningen, hvor importører betalte bestikkelse for at undgå at betale toldafgifter.

Mere end 20 andre er også anklaget i sagen.

Pérez skal betale 1,1 millioner dollar i bøde, mens Baldetti skal betale 1,06 millioner dollar.