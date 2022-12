Den franske præsident har sagt, at det er nødvendigt at give nogle sikkerhedsgarantier til Rusland, når man sætter sig ved forhandlingsbordet.

- Prioriteten lige nu er, at Rusland omgående skal stoppe krigen og trække sine styrker tilbage, siger Scholz til det.

- Det er sandt, at spørgsmålet så er, hvornår vi kan opnå sikkerhed for Europa. Selvfølgelig er vi klar til at tale med Rusland om våbenkontrol i Europa. Det tilbød vi før krigen, og vores holdning har ikke ændret sig.

Trusler fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, og det militære dødvande har skabt frygt for, at Rusland vil ty til dets atomarsenal for at opnå et militært gennembrud.

Ved et møde med det russiske menneskerettighedsråd onsdag hentydede Putin til, at Rusland kun vil bruge atomvåben som svar på et angreb med atomvåben.