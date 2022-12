5. oktober mødtes de to parter for at forhandle. Her gentog Tyrkiet sit krav om udlevering af personerne.

I avisen har Expressen beskrevet de pågældende mænds situation og anklagerne mod dem.

Den ene af de to mænd er en tyrkisk mand i 40’erne. Han er varetægtsfængslet in absentia i Tyrkiet, som mener, at han har haft downloadet appen ByLock, som menes at blive brugt at Gülen-bevægelsen. Han skulle ifølge Tyrkiet også have deltaget i bevægelsens møder.

Han har fået asyl og permanent opholdstilladelse i Sverige.

Den anden er en mand på 45 år. Han er dømt i Tyrkiet for at have downloadet Bylock-appen, men har fået asyl og en treårig opholdstilladelse.