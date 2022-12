Peruansk præsident taget i ed efter udsmidning af Castillo

Dina Boluarte er onsdag aften dansk tid blevet taget i ed som midlertidig præsident for Peru, efter at Pedro Castillo blev afsat for posten tidligere på dagen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Boluarte tiltræder posten efter en politisk højspændt dag, hvor den hidtidige præsident, Pedro Castillo, forsøgte at opløse landets parlament for at undgå at blive stillet for en rigsret.