Peru afsætter præsident efter anklager om kupforsøg

Præsidenten for Perus forfatningsdomstol, Francisco Morales, betegner Castillos forsøg på at opløse parlamentet som et ”kup i 20.-århundrede stil”.

- Det er et kup, der er dømt til at fejle. Peru ønsker at leve i et demokrati. Dette statskup har ikke noget retligt grundlag, siger Morales.

Også vicepræsident Dina Boluarte fordømmer det, hun betegner som et ”statskup” fra Castillos side.

- Jeg afviser Pedro Castillos beslutning om at bryde forfatningen ved at opløse Kongressen. Det er et statskup, der forværrer den politiske og institutionelle krise, skriver vicepræsidenten på Twitter.

Boluarte ventes at blive taget i ed som Castillos afløser onsdag klokken 22 dansk tid.