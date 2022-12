Apple hjemtager mikrochip-produktion efter global krise

Den nye fabrik kan være med til at lette presset på Apple ifølge Jörg Uwe Hübner, direktør for Nanolab på Danmarks Tekniske Universitet. Men den bliver ikke revolutionerende.

- En enkelt fabrik kan ikke producere alle de chips, Apple har brug for. Men det kan lette presset, og det er det første skridt på vejen til at komme ud af den totale afhængighed, siger Jörg Uwe Hübner.

Han anslår, at Apples nye fabrik vil koste et trecifret milliardbeløb i kroner at opføre.

Fabrikken bliver til i samarbejde med den taiwanske producent Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), som i forvejen leverer mikrochips til Apple.