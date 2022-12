Taliban har gennemført offentlig henrettelse af drabsdømt

Adskillige offentlige piskninger har siden fundet sted, men onsdagens henrettelse i den vestlige by Farah er den første, som Taliban har givet officiel meddelelse om.

I en erklæring hed det, at en indbygger ved navn Tajmir, søn af Ghulam Sarwar fra provinsen Herat, var blevet henrettet. Han var dømt for at have dræbt en mand og stjålet hans motorcykel og mobiltelefon.

- Han blev genkendt af den dræbtes familie, hedder det.

Der er ingen oplysninger om, hvordan han blev henrettet.

I sidste måned overværede hundredvis af tilskuere, at 14 personer blev pisket.