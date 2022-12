Argentinsk vicepræsident idømt seks års fængsel for korruption

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den magtfulde vicepræsident står dog ikke umiddelbart over for fængsel. Hun forventes at anke dommen. Det vil tage flere år at behandle sagen ved højere retsinstanser.

Fernández de Kirchner var præsident i Argentina i to valgperioder fra 2007 til 2015 og har talrige støtter.

Ifølge den britiske avis The Guardian er det første gang, en argentinsk politiker i et offentligt embede er blevet dømt for en forbrydelse.

På en videoforbindelse efter domsafsigelsen sagde Fernández de Kirchner, at anklagerne mod hende er politisk motiverede. Hun har efterfølgende meldt ud, at hun ikke vil gå efter præsidentposten i 2023.