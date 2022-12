USA: Vi opfordrer ikke Ukraine til at angribe mål i Rusland

Det siger Ned Price, der er talsmand i ministeriet.

- Vi vil ikke hjælpe Ukraine med at angribe uden for dets grænser. Og vi vil ikke opfordre Ukraine til at angribe uden for dets grænser.

- Alt, hvad vi gør, og alt, hvad resten af verden gør for at hjælpe Ukraine, handler om at forsvare Ukraines uafhængighed, siger Ned Price.

Det var et angreb mod en militær luftbase nær byen Rjazan sydøst for Moskva, der mandag ifølge Rusland kostede tre personer livet.

Derudover blev en luftbase cirka 730 kilometer sydøst for Moskva ramt.