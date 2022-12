Netanyahu vil give den ekstreme højrefløj kontrol over palæstinenserne

Kort før Israel i august 2005 rømmede Gazastriben for israelske bosættelser, blev fem unge mænd arresteret.

Agenter fra Israels efterretningstjeneste Shin Bet havde opsporet, at zionister fra den ekstreme højrefløj angiveligt planlagde et terrorangreb. Biler på en nærliggende hovedvej skulle sprænges i luften for at sabotere etableringen af det palæstinensiske selvstyreområde.