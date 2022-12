Prognoser: Demokraten Raphael Warnock vinder afgørende ræs i Georgia

Efter valgstederne lukkede klokken 7 om aftenen amerikansk tid stod Raphael Warnock efter optællingerne af de tidligt afgivne stemmer da også til en massiv valgsejr. Det skiftede dog hurtigt efterhånden som stemmer afgivet på selve valgdagen begyndte at blive talt op.

Natten til onsdag dansk tid opfordrede Gabriel Sterling, der er chef for valgmyndighederne i Georgia, derfor til tålmodighed med optællingen:

»Vi mangler stadig at få talt mange stemmer op i de mere landlige områder samt i de mest befolkede områder i byer som eksempelvis Atlanta,« sagde han til CNN.

Epicenter for politisk krise

Omvalget kommer på et tidspunkt, hvor Georgia i flere omgange har været nærmest et epicenter for den politiske krise, der de senere år har præget USA.

I januar sidste år forsøgte USA’s tidligere præsident Donald Trump at presse valgmyndighederne i Georgia til at omgøre resultatet af præsidentvalget i 2020. Det skete, da den tidligere præsident i et berømt telefonopkald bad Georgias republikanske indenrigsminister Brad Raffensperger om at finde »11.780 stemmer« til ham, så han kunne vinde præsidentvalget.

Telefonopkaldet blev en kæmpe sag i pressen, efter det også kom frem, at Georgias nu genvalgte republikanske guvernør Brian Kemp nægtede at adlyde Donald Trumps ordre.

I februar 2021 fik telefonopkaldet statsadvokaten i Atlanta til at åbne en undersøgelse mod Donald Trump for på ulovlig vis, at have omgjort resultatet af præsidentvalget i 2020.

De mange sager gør, at omvalget i Georgia bliver fulgt ekstra tæt over hele USA.

Ikke mindst fordi Donald Trump offentligt har støttet Herschel Walker som sin kandidat til posten i Senatet. Ifølge flere iagttagere står Donald Trump til at modtage massiv kritik med Herschel Walkers nederlag ved tirsdagens omvalg, fordi flere af hans andre kandidater også har tabt under midtvejsvalget.

Samtidig har der ifølge flere kilder været ekstremt meget kritik af den måde Republikanerne har kørt deres valgkampagne på.

Forleden kom det frem, at Demokraterne har brugt knap 650 mio. kr. på valgreklamer op til valget. Republikanerne har brugt langt færre penge, hvilket har fået Herschel Walkers kampagnestab til åbent at bede deres parti om at åbne pengeposerne.

For Herschel Walker selv har valgkampen de seneste uger også været noget af en rutsjetur. Eksfodboldstjernen har både været under beskyldning for at være voldelig og for at have tvunget sine tidligere kærester til at afbryde deres graviditet til trods for, at han offentligt under valgkampen har talt dunder mod fri abort.

Allerede under midtvejsvalget blev netop det spørgsmål taget op af USA’s tidligere præsident Barack Obama, der i en tale i Georgia angreb Herschel Walker med følgende salut:

»Nogle af jer kan måske ikke huske det, men Herschel Walker var en fandens god fodboldspiller,« sagde Barack Obama og fortsatte:

»Men her er spørgsmålet: gør det ham til den bedste person til at repræsentere dig i det amerikanske senat? Gør det ham rustet til at tage kritiske beslutninger om vores økonomi, vores udenrigspolitik og vores fremtid,« spurgte han.

Også flere Republikanerne spørger her til aften amerikansk tid sig selv, om Herschel Walker simpelthen var for svag en kandidat til at kunne trække det sidste strå over for den sidende senator Raphael Warnock.

Særligt taget i betragtning af, at den republikanske guvernør Brian Kemp under midtvejsvalget fik en kæmpe sejr i staten, der altså nu ifølge prognoserne kommer til at sende en demokrat afsted til den sidste senatsplads i Kongressen i Washington.