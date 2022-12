Oleksij Kuleba, der er guvernør i Kyiv-regionen, fortæller, at luftforsvarssystemer mandag har været i gang med at beskytte mod russiske angreb. Han opfordrer desuden folk til at holde sig indenfor.

Ifølge det ukrainske luftvåben er ukrainske luftforsvarssystemer mandag lykkedes med at skyde over 60 af mere end 70 russiske missiler ned.

Angrebene mod den ukrainske infrastruktur betyder, at millioner af ukrainere har en vinter i vente uden hverken strøm eller varme.

Reuters skriver mandag, at mange mennesker har samlet sig i Kyivs metro for at søge ly for både missilangreb og den bidende kulde.

Mænd, kvinder og børn opholder sig i metroen iført store jakker og huer, mens temperaturen uden for er cirka fem minusgrader.