11/12/2022 KL. 18:25

For abonnenter

Tårnhøj inflation kaster tyrkerne ud i fattigdom og kan koste Erdogan magten

Et halvt år før det næste valg er Erdogan presset af en tårnhøj inflation, der har fået mange tyrkere til at miste tiltroen til ham. Men den mangeårige præsident har et par esser i ærmet og er ikke slået endnu.