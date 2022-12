Haitis hovedstad er taget som gidsel af brutale bander

- De fleste ofre for bortførelser kommer tilbage i live, hvis løsesummen er betalt. Men de har været udsat for tortur og kvinder og piger er blevet gruppevoldtaget. Mænd bliver slået og brændt blandt andet smeltet plastik, siger Gedeon Jean fra Haiti’s Center for Analyse og Research af Menneskerettigheder.

- Sommetider ringer kidnapper familier til deres gidsler op, så da kan høre voldtægter finder det, tilføjer han.”

Haitis præsident Jovenal Moise blev skudt og dræbt i sit hjem af bevæbnede mænd den 7. juli 2021. Der er ikke indsat en anden i hans sted. Der er intet fungerende parlament - selve parlamentsbygningen er kontrolleret af bander.

Næsten halvdelen af de 11 millioner indbyggere lever med sult. Nogle steder i hovedstaden er præget af hungersnødslignende tilstande ifølge FN.