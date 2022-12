Blinken advarer Netanyahu mod at udvide bosættelser

- Vi vil måle regeringen ud fra hvilken politik, den forfølger, fremfor enkeltpersoner, siger Blinken i en tale, som han holdt for den proisraelske organisation J Street i Washington D.C.

Han understreger i samme ombæring, at præsident Joe Biden og hans regering vil arbejde ”kompromisløst” for at bevare en ”horisont af håb” for dannelsen af en palæstinensisk stat.

- Vi vil også fortsat tydeligt modsætte os enhver handling, der undergraver udsigten til en tostatsløsning, siger Blinken.

Det omfatter blandt andet udvidelse af bosættelser, skridt i retning af at annektere Vestbredden, ændringer i status for helligdomme, nedrivninger, at opildne til vold eller at sætte folk på gaden, fortsætter han.