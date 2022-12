EU-chef: Vi må svare igen på USA's grønne statsstøtte

Von der Leyen siger søndag, at der venter et stort arbejde for EU i forhold til at ”gøre noget ved de bekymrende dele af lovpakken”.

Kommissionsformanden tilføjer, at EU bliver nødt til at ”justere” sine egne regler for at sikre offentlige investeringer i den grønne omstilling.

USA’s præsident, Joe Biden, havde torsdag besøg af Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, i Det Hvide Hus. Her talte de om IRA.

Biden lovede angiveligt Macron, at der kommer ændringer i planen, som den amerikanske præsident anerkender indeholder problemer.

- Vi er blevet enige om at diskutere de praktiske skridt for at koordinere og afstemme vores tilgang, så vi kan styrke og sikre forsyningskæderne, fremstilling og innovation på begge sider af Atlanterhavet, sagde Biden.