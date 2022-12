Han tilføjer, at beslutningen om, at en tønde olie højst må koste 60 dollar, er en ”svag position”.

Det er ”alligevel kun et spørgsmål om tid, hvornår der skal bruges kraftigere tiltag”, mener han.

- Det er ærgerligt, at den tid bliver spildt, siger Zelenskyj.

Han nævner, at Polen og de baltiske lande havde talt for at indføre et prisloft på 30 dollar per tønde olie fra Rusland.

Som bekendt blev maksimumprisen fastsat til det dobbelte. Det vil ifølge Zelenskyj betyde, at ”den russiske statskasse får omkring 100 milliarder dollar ind om året”.