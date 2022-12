Rusland vil ikke acceptere vestlige landes prisloft på olie

Beslutningen om at indføre et prisloft betyder, at landene i EU og G7 samt Australien fremover maksimalt må betale 60 dollar for en tønde russisk olie. Det svarer til godt 423 kroner.

Fredag lå prisen for en tønde russisk olie på 67 dollar.

Det vestlige prisloft skal være med til at presse Rusland økonomisk. En stor del af den krig, som russerne fører i Ukraine, er finansieret af indtægter fra oliesalg.

- Ruslands økonomi skrumper allerede, og landets budget er i stigende grad strakt til bristepunktet, så prisloftet vil omgående ramme Putins vigtigste indtægtskilde, siger USA’s finansminister, Janet Yellen.

Hun tilføjer, at den aftalte maksimumpris også vil være en fordel for de lav- og mellemindkomstlande, der har været mest presset af høje priser på energi og fødevarer.