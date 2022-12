Indonesien er ramt af nyt jordskælv kort efter katastrofe

Indonesien er lørdag blevet ramt af et nyt jordskælv, mindre end to uger efter at et andet jordskælv dræbte mindst 330 personer i landet.

Lørdagens jordskælv ramte - ligesom det dødelige skælv 21. november - på den indonesiske hovedø, Java. Det oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS), der monitorerer jordskælv på verdensplan.