Rusland afviser Bidens betingelser for forhandlinger om Ukraine

Rusland er ”bestemt ikke klar til at acceptere betingelserne”, konstaterer Peskov.

- Den særlige militære operation fortsætter, siger han og bruger den russiske omskrivning for krig.

Biden sagde torsdag, at han var klar til at mødes med Putin, hvis den russiske præsident var interesseret.

Men han betonede, at Putin skal vise, at han er klar til at finde en måde at slutte krigen på.

Peskov siger ifølge Reuters, at Putin ”altid har været og forbliver åben over for forhandlinger for at sikre vores interesser”.