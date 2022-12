Australier kendt fra podcast får 24 års fængsel for drab i 1982

En retslig undersøgelse fra 2003 anbefalede at sigte Chris Dawson for drabet på sin hustru, men anklagerne afviste anbefalingen med henvisning til manglende beviser.

- Dawson har indtil sin anholdelse nydt 36 år ude i samfundet - uhindret af en dom for at have dræbt sin hustru eller af enhver straf for at have gjort det, siger Ian Harrison, der er højesteretsdommer i delstaten New South Wales, under fredagens strafudmåling.

- Hans ansvarsfralæggelse for forbrydelsen har tydeligvis gavnet ham, tilføjer han.