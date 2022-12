FN varsler rekordstort behov for humanitær hjælp i 2023

- Der har været brug for denne her nødhjælp længe, og den skulle være kommet meget tidligere, siger Jakob Eilsøe Mikkelsen, chef for Red Barnets arbejde i Afrika.

Griffiths illustrerer antallet af mennesker, der får behov for humanitær hjælp, ved at påpege, at hvis det udgjorde et enkelt lands befolkning, ville det land være det tredjestørste i verden.

Faktisk svarer det til, at hver 23. person i verden får brug for humanitær hjælp i det kommende år. Til sammenligning var det hver 95. person i 2015.

- Fatale tørker og oversvømmelser skaber kaos i lokalsamfund lige fra Pakistan til Afrikas Horn, siger Martin Griffiths.

Overslaget er det største FN nogensinde har givet. Beløbet, der var behov for i 2022, blev i 2021 anslået til at være 293,9 milliarder kroner.