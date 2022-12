Musk håber på at teste hjernechip på mennesker om et halvt år

- Vi ønsker at være meget påpasselige og sikre på, at det kommer til at virke godt, inden vi sætter en enhed ind i et menneske, siger Musk.

- Men vi har indsendt det meste - tror jeg - af vores papirarbejde til FDA (lægemiddelstyrelsen i USA, red.) og skulle om cirka seks måneder være i stand til at uploade Neuralink i et menneske.

Musk, som blandt andet er direktør for selskaberne Tesla, SpaceX og Twitter, er kendt for ikke at holde igen med ambitionerne.

Nogle kritikere mener, at han er kommet med for store løfter om, hvad Neuralinks teknologi vil være i stand til at kunne både i den nære fremtid og på længere sigt.